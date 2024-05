Confira o que foi destaque nesta segunda-feira no ParaibaOnline

Aproveite e veja as manchetes do noticiário desta segunda-feira do ParaibaOnline.

Informe-se e compartilhe notícias com procedência e credibilidade.

Poluição no mar em João Pessoa: hotel e quiosques sob investigação

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/poluicao-no-mar-em-joao-pessoa-hotel-e-quiosques-sob-investigacao/

Deputado da Paraíba recua de projeto vergonhoso; saiba o que ele propôs

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/13/deputado-da-paraiba-recua-de-projeto-vergonhoso-saiba-o-que-ele-propos/

Maioria dos clubes apoia paralisação imediata do Brasileirão

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/maioria-dos-clubes-apoia-paralisacao-imediata-do-brasileirao/

Operações do fim de semana prendem mais de 130 suspeitos

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/operacoes-do-fim-de-semana-prendem-mais-de-130-suspeitos/

Operação autua mais de 50 pessoas por dirigir com sintomas de embriaguez

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/operacao-autua-mais-de-50-pessoas-por-dirigir-com-sintomas-de-embriaguez/

Saída traumática: goleiro do Corinthians acerta a sua saída da equipe

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/saida-traumatica-goleiro-do-corinthians-acerta-a-sua-saida-da-equipe/

Justiça autoriza mensalidades com valor maior para quem ingressar numa faculdade

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/13/justica-autoriza-mensalidades-com-valor-maior-para-quem-ingressar-numa-faculdade/

Inmet: Porto Alegre tem o 2º maio mais chuvoso em mais de um século

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/13/inmet-porto-alegre-tem-o-2o-maio-mais-chuvoso-em-mais-de-um-seculo/

Veneziano e ex-deputado celebram reconciliação em distrito de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/13/veneziano-e-ex-deputado-celebram-reconciliacao-em-distrito-de-campina-grande/

Brasiliense: médico vira técnico no intervalo de jogo e ´opera´ vitória do time

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/brasiliense-medico-vira-tecnico-no-intervalo-de-jogo-e-opera-vitoria-do-time/

Guajiru registra nascimento de mais de 12 mil tartarugas na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/guajiru-registra-nascimento-de-mais-de-12-mil-tartarugas-na-paraiba/

Cartas de alunos da Rede Municipal de Campina Grande serão enviadas para o Rio Grande do Sul

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/cartas-de-alunos-da-rede-municipal-de-campina-grande-serao-enviadas-para-o-rio-grande-do-sul/

Serviço de transporte de pequenas cargas e passageiros é regulamentado em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/servico-de-transporte-de-pequenas-cargas-e-passageiros-e-regulamentado-em-joao-pessoa/

Basquete Unifacisa anuncia saída do técnico César Guidetti

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/basquete-unifacisa-anuncia-saida-do-tecnico-cesar-guidetti/

Técnico campeão paraibano pede demissão no Sousa

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/tecnico-campeao-paraibano-pede-demissao-no-sousa/

Prazo para negociações do Desenrola Brasil está na reta final

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/13/prazo-para-negociacoes-do-desenrola-brasil-esta-na-reta-final/

Diocese de Campina Grande inicia celebrações do Jubileu de 75 anos

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/diocese-de-campina-grande-inicia-celebracoes-do-jubileu-de-75-anos/

Prefeitura de Campina Grande divulga selecionados para trabalhar no São João

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/prefeitura-de-campina-grande-divulga-selecionados-para-trabalhar-no-sao-joao/

Presidente diz que está investigando CPF do autor da ADI contra eleição da ALPB

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/05/13/presidente-diz-que-esta-investigando-cpf-do-autor-da-adi-contra-eleicao-da-alpb/

Hospital HELP disponibiliza leitos pediátricos para o SUS em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/13/hospital-help-disponibiliza-leitos-pediatricos-para-o-sus-em-campina-grande/

Veja o cronograma para as provas do Enem 2024

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/13/veja-o-cronograma-para-as-provas-do-enem-2024/

Estudante paraibana é encontrada morta no Mato Grosso do Sul

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/estudante-paraibana-e-encontrada-morta-no-mato-grosso-do-sul/

Líder de grupo criminoso é preso pela PRF na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/lider-de-grupo-criminoso-e-preso-pela-prf-na-paraiba/

Prefeitura fortalece parceria para venda direta do destino Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/prefeitura-fortalece-parceria-para-venda-direta-do-destino-campina-grande/

Morre aos 73 anos procurador de justiça da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/morre-aos-73-anos-procurador-de-justica-da-paraiba/

Saiba como será a tributação de empréstimos, planos de saúde, combustíveis e imóveis

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/05/13/saiba-como-sera-a-tributacao-de-emprestimos-planos-de-saude-combustiveis-e-imoveis/

Crianças com autismo: Aluna da UFCG desenvolve jogos para estimular ingestão de frutas

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/13/criancas-com-autismo-aluna-da-ufcg-desenvolve-jogos-para-estimular-ingestao-de-frutas/

Enem: saiba os prazos e outras informações do Exame

https://paraibaonline.com.br/educacao-e-ciencia/2024/05/13/enem-saiba-os-prazos-e-outras-informacoes-do-exame/

Presidente da CNBB: Chuvas alertam para cuidado com a “casa comum”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/13/presidente-da-cnbb-chuvas-alertam-para-cuidado-com-a-casa-comum/

Podcast Ambientando: arquiteta dá dicas de decoração minimalista

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/podcast-ambientando-arquiteta-da-dicas-de-decoracao-minimalista/

Idoso: Médica alerta sobre o uso crônico de medicamentos tranquilizantes

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/05/13/idoso-medica-alerta-sobre-o-uso-cronico-de-benzodiazepinicos/

PRF flagra irregularidades no município de Pocinhos

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/prf-flagra-irregularidades-no-municipio-de-pocinhos/

Criminosos se passam por entregadores e roubam restaurante em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/05/13/criminosos-se-passam-por-entregadores-e-roubam-restaurante-em-joao-pessoa/

Leia também:

Saiba o que repercute pelo Brasil neste começo de semana

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/05/13/saiba-o-que-repercute-pelo-brasil-neste-comeco-de-semana/

Veja o que foi destaque neste domingo no noticiário do ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/05/13/veja-o-que-foi-destaque-neste-domingo-no-noticiario-do-paraibaonline/