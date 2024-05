Operações do fim de semana prendem mais de 130 suspeitos

As operações realizadas pela Polícia Militar, nesse fim de semana, foram responsáveis pela prisão e apreensão de 131 suspeitos, 21 armas de fogo, 13 veículos com registros de roubo ou furto e 910 embalagens com drogas, em todo o Estado

. Foram quase 10 mil abordagens realizadas a pessoas e veículos, no período.

O trabalho contribuiu com a prevenção de crimes contra a vida e ocupou locais estratégicos, no combate aos grupos criminosos ligados ao tráfico.

Da sexta-feira (10) até o domingo (12), foram 18 procurados da justiça presos.

Os números serão avaliados e novas ações e operações devem ser deflagradas na segunda quinzena de maio, para que o mês apresente reduções dos índices e mais sensação de segurança para a população.