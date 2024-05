Diocese de Campina Grande inicia celebrações do Jubileu de 75 anos

A Diocese de Campina Grande deu início, nesta segunda-feira (13), às celebrações do Jubileu de 75 anos. A programação se estende até o dia 18 de maio. Nesta terça-feira, 14, dia em que é comemorado o aniversário da Diocese, haverá uma missa na Catedral Nossa Senhora da Conceição, presidida pelo Bispo Dom Dulcênio Fontes de Matos.

Em entrevista à Rádio Caturité FM, Dom Dulcênio destacou a importância da data para a comunidade católica da região e falou sobre a programação.

– Começa hoje (segunda-feira) e seria o lançamento do livro, mas como um dos autores é o padre Rodolfo e ele está na festa de Nossa Senhora de Fátima, o livro será lançado no dia 15. Então, o padre Marcondes, mestre em liturgia, vem para falar sobre a sagrada liturgia. Amanhã é o dia em que a nossa Diocese está completando 75 anos. Teremos uma missa bastante solene, com a presença de todos os padres. Muitos dizem que a Catedral vai ficar pequena, mas estamos preparando uma estrutura com telão para que todos possam acompanhar – salientou.

As comemorações do Jubileu de 75 anos da Diocese de Campina Grande prosseguem ao longo da semana com diversas atividades, incluindo shows, apresentações culturais, ações sociais e momentos de reflexão.

Assista a entrevista: