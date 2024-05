A Prefeitura de Campina Grande continua reforçando a parceria com operadoras do setor de turismo. O foco é otimizar este segmento e atrair mais turistas para a cidade, apresentando a região como destino que vai além do período de São João. O trabalho está sendo executado por equipes da Coordenadoria de Turismo, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SEDE).

Além da época que movimenta a cidade como um todo, o objetivo é estreitar os laços com essas operadoras, no que diz respeito ao repasse de mais informações do nosso potencial turístico e de todo o entorno nos demais meses do ano.

O coordenador de Turismo de Campina Grande, Pablo Jatobá, manteve reunião com mais três operadoras de turismo na última semana. O encontro aconteceu com representantes das empresas CVC, FRT e Foco.

“Como sempre digo, Campina Grande já tem um nome forte, sobretudo no São João. Mas nossa equipe vem trabalhando muito para montar um roteiro que envolva os nossos museus, os nossos equipamentos gastronômicos, para que esses dois exemplos se juntem a outros e possam atrair ainda mais turistas para a cidade, durante todo o ano e não só no São João”, explicou o coordenador de Turismo, Pablo Jatobá.

Pablo relembrou que essa ação, objetivando a captação de turistas também ao longo dos demais meses do ano, foi um pedido do prefeito Bruno Cunha Lima e da secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Tâmela Fama.

“Os campinenses podem ficar cientes que esse trabalho vem sendo realizado. Prova disso são os eventos que estamos sempre participando por todo o Brasil e levando nossa cultura. Nosso forró, nossas quadrilhas, nossa gastronomia, nosso artesanato, para que os agentes de viagens que participam de capacitações, onde Campina Grande é o foco, possam se munir de informações para vender a nossa cidade de uma forma mais eficaz e com potencial de conversão em maior movimento”, ressaltou.