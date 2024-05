Idoso: Médica alerta sobre o uso crônico de benzodiazepínicos

Na participação da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Campina Grande no programa Conexão Caturité, a médica Eliza Silveira, especialista em psiquiatria, abordou os riscos do uso crônico de benzodiazepínicos, ressaltando os perigos da automedicação e os impactos negativos no idoso.

Ela alertou sobre os efeitos adversos, como quedas, depressão respiratória e comprometimento da memória, destacando a importância de buscar ajuda médica especializada para diagnosticar e tratar adequadamente problemas como depressão e demência.

Ouça o podcast completo e saiba mais.