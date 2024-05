“Reflexões, análises, alegrias, decepções”. Foi o comentário feito pelo presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba, Adriano Galdino (Republicano), em recente postagem no seu perfil social juntamente com a música “Apesar de Você”, de autoria de Chico Buarque. Em entrevista à imprensa nesta segunda-feira (13), o deputado esclareceu que na política tem muito disso.

O presidente se mostrou decepcionado com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) impetrada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra a eleição antecipada dele para presidir a Casa no segundo biênio 2025/2026 do mandato legislativo.

Ele disse à imprensa que está investigando o caso e eximiu o Partido Solidariedade de tal façanha, porque esteve conversando por diversas vezes com o deputado federal Paulinho da Força, juntamente com o presidente estadual do Republicanos, o deputado federal Hugo Motta.

“Ele é um político coerente e muito firme nas suas posições, muito verdadeiro, e ele foi taxativo em dizer que não tem nada a ver com isso. Então, já está afastada essa vertente sobre o Solidariedade. Eu não tenho mais do que duvidar da palavra dele, mas nós estamos investigando, dialogando e claro que tem um CPF ou ou mais de um CPF da Paraíba. Não será alguém de Rondônia ou do Acre que tenha interesse nesse tipo de ação aqui na Paraíba”, destacou.

Galdino disse ainda que, com certeza, o autor deve aparecer e quer saber como foi, o porquê e quem foi e que quando tiver a certeza irá dar os nomes e o CPF de cada um.

O presidente se disse ciente que mesmo com a desistência do PSDB, esse tipo de ação não tem valia junto ao STF, mas que a Procuradoria Jurídica da Assembleia Legislativa já fez a defesa e vai aguardar o resultado

“Vamos enfrentá-la, mas eu tenho fé em Deus que nós vamos vencê-la e vamos continuar, se Deus quiser, presidente, para que a gente possa, cada vez mais, dar o nosso melhor em busca de uma Paraíba melhor e mais justa para todos, continuar dando governabilidade ao governador João Azevedo, que eu acho importante”, avaliou.