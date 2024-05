Deputado da Paraíba recua de projeto vergonhoso; saiba o que ele propôs

É necessário colocar uma ´lupa´ no natimorto projeto de lei do deputado Hugo Motta, líder do partido Republicanos na Câmara Federal e que igualmente preside a legenda em solo paraibano.

O dito projeto – proposto inicialmente para tramitar em regime de urgência – é um ´sonho de consumo´ do sistema financeiro nacional, como poderá ser observado mais adiante.

É lamentável que uma emergente e jovem liderança política da Paraíba, com planos em curso para galgar espaços no Senado ou no governo estadual, tenha comprometido ou colocado em xeque a sua escalada exitosa na política com tão abominável e suspeita iniciativa.

Notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

