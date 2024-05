Saiba o que repercute pelo Brasil neste começo de semana

RS tem novo alerta com chuvas e temor de novas inundações, Putin derruba aliado do Ministério da Defesa e outras notícias para começar esta segunda-feira (13).

CHUVAS NO SUL

Chuvas deixam RS em alerta em meio a temor de nova inundação recorde no Guaíba. Lago de Porto Alegre pode chegar a 5,5 m, diz UFRGS; número de mortes com enchentes no estado é de ao menos 145.

GUERRA DA UCRÂNIA

Putin surpreende e derruba aliado do Ministério da Defesa. Troca ocorre em meio a ofensiva na Ucrânia; principal linha-dura do governo também caiu.

POLÍTICA

Tarcísio pretende entregar com desconto a fazendeiros área equivalente a 4 cidades de SP. Governo diz que verba arrecadada virará investimento nas regiões; oposição vê concentração entre clãs do agro.

CHUVAS NO SUL

De nova certidão de nascimento a estrada improvisada, Porto Alegre tenta retomar vida cotidiana. Apesar de ter serviços de água, luz, saúde e transporte ainda limitados, capital do RS se reergue aos poucos.

VIOLÊNCIA

Após atrito, Polícia Civil passa a investigar morte de idoso por PM no Tatuapé. Secretaria da Segurança Público disse que ação foi tomada após pedido do Ministério Público; apuração na Justiça Militar continua.

ORIENTE MÉDIO

Israel volta a atacar norte de Gaza, e número de palestinos mortos chega a 35 mil. Tel Aviv conduz operações em Jabalia ao mesmo tempo em que aumenta pressão sobre Rafah, no sul.

OBITUÁRIO

Morre Paulo César Pereio, ícone rebelde do cinema nacional, aos 83 anos. Ator morreu no Rio de Janeiro, onde morava; informação foi confirmada pelo amigo Stepan Nercessian.

CHUVAS NO SUL

Cavalo Caramelo, que deve ter sido usado para puxar carroça, pode ficar em fazenda de universidade. Pessoas têm aparecidos dizendo ser tutoras, mas não comprovam; animal segue em boa recuperação.

OBITUÁRIO

Morre Amália Barros, deputada e vice-presidente do PL Mulher, aos 39 anos. Congressista passou por série de cirurgias após retirada de nódulo no pâncreas, mas situação se agravou.

TELEVISÃO

Luciano Huck tem doação milionária ao Rio Grande do Sul exposta por Dona Déa: ‘Ele doou R$ 1 milhão’. Apresentador ainda conta que gostaria de ter ido ajudar as vítimas das enchentes na primeira semana da tragédia.

CELEBRIDADES

Juliana Didone pede desculpas por vídeo sobre chuvas no Rio Grande do Sul: ‘Me perdi nos meus sentimentos’. Atriz apagou o vídeo, mas imagens viralizaram nas redes sociais: ‘Virei meme na internet. Me deixa chateada, sim’.

*Folhapress