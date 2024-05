Diante do aumento dos casos de problemas respiratórios em crianças em toda a Paraíba, o HELP está aumentando a oferta de leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) para esse tipo de atendimento.

A iniciativa inclui um reforço na oferta de leitos de enfermaria e UTI pediátrica. Desde o início de suas operações em maio de 2023, o HELP tem fornecido esse atendimento especializado ao SUS.

De acordo com o diretor de relacionamento SUS do hospital, Filipe Reul, a ampliação incluirá a oferta imediata e chegará a 21 leitos de enfermaria pediátrica e 10 leitos de UTI, permitindo que o hospital possa lidar com o aumento exponencial de casos respiratórios em crianças.

“Para acesso aos leitos pediátricos, existe a necessidade que as vagas sejam reguladas pela Central de Gestão de leitos do município, não existindo atendimento “porta aberta” para os pacientes, ou seja, sempre existirá a necessidade de regulação e autorização por parte da secretaria de saúde para que os atendimentos e tratamentos sejam efetivados”, pontuou.

Ele destacou ainda que, essa iniciativa reforça o compromisso do hospital com o cuidado do paciente e a humanização dos serviços de saúde.

“Como o único hospital paraibano a oferecer leitos de UTI tipo III ao SUS, o HELP assegura um atendimento de alta qualidade, combinando tecnologia avançada com uma abordagem humanizada”, afirmou.

Segundo Reul, para garantir a qualidade do atendimento durante esse período de ampliação, o hospital HELP investe na capacitação contínua de sua equipe.

“Sob orientação dos principais nomes da medicina nacional, os profissionais do HELP estão comprometidos em proporcionar a melhor experiência possível aos pacientes e seus familiares, mantendo o padrão de excelência que torna o hospital referência em todo o país”, pontuou.