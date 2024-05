A ação “Uma carta que abraça” é uma campanha de solidariedade e empatia para as crianças do Rio Grande do Sul, que estão convivendo com os efeitos do desastre climático.

A iniciativa acontece por meio do envio de cartas com palavras de amor, carinho e otimismo, escritas pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino de Campina Grande . A Secretaria de Educação foi convidada pelo Instituto Alpargatas e aderiu à campanha.

A ação está sendo executada nestes dias 13 e 14, nas escolas municipais com anos finais do Ensino Fundamental, e deve resultar em, pelo menos, sete mil cartas que serão enviadas, juntamente com as doações da empresa Alpargatas.

“Elas serão um abraço de nossa rede e de nossa cidade para as crianças do Rio Grande do Sul. Nós acreditamos que esse exercício de cidadania e empatia terá um resultado muito positivo em quem receber as cartas e também deixará marcas positivas em nossos estudantes”, destacou Marília Rocha, coordenadora pedagógica dos anos finais da Secretaria de Educação e articuladora dessa parceria.

Para Tânio Albuquerque, gestor da Escola Lions Prata, bairro do Catolé, na qual estudantes aderiram à ação e estão escrevendo cartas, a iniciativa é um ato de amor.

“Cada criança aqui, acompanhada pela nossa profissional da assistência social, está se propondo a mandar uma mensagem. Eles embarcaram neste grande afeto que é a solidariedade. Uma palavra para diminuir este sofrimento desse novo povo brasileiro, independente da região. O caminho é esse, por amor e afeto”, frisou.