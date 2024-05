Líder de grupo criminoso é preso pela PRF na Paraíba

Na noite deste domingo (12), inspetores da Polícia Rodoviária Federal na Paraíba (PRF-PB) efetuaram a prisão de um homem apontado como líder de um grupo criminoso no município de Cabedelo, na região metropolitana de João Pessoa.

A captura ocorreu no posto da PRF de Café do Vento, localizado nas proximidades do município de Sobrado, durante uma operação de rotina.

O suspeito, cujo nome não foi divulgado, foi abordado pelos policiais rodoviários enquanto tentava passar pelo posto em um veículo.

Após uma consulta de rotina, os inspetores descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

De acordo com informações da PRF, o homem é suspeito de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, homicídios e formação de quadrilha.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a Central de Polícia de João Pessoa, onde ficará à disposição da Justiça para os devidos procedimentos legais.