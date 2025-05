Saiba o que foi destaque em nosso noticiário neste sábado

Confira abaixo as notícias mais lidas neste sábado no ParaibaOnline

Começa a cobertura do Maior São João do Mundo no ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/03/comeca-a-cobertura-do-maior-sao-joao-do-mundo-no-paraibaonline/

Lucas Ribeiro assume candidatura e intensifica visitas pela Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/03/lucas-ribeiro-assume-candidatura-e-intensifica-visitas-pela-paraiba/

Dom Genival Saraiva: Ausência e vacância

https://paraibaonline.com.br/blogs-e-colunas/conteudo/ausencia-e-vacancia/

Piloto morre após queda de ultraleve no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/03/piloto-morre-apos-queda-de-ultraleve-no-sertao-da-paraiba/

Saiba quais são os alimentos que colaboram para retardar o envelhecimento

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/03/saiba-quais-sao-os-alimentos-que-colaboram-para-retardar-o-envelhecimento/

Diretoria do Treze anuncia novo diretor exeutivo de futebol

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/diretoria-do-treze-anuncia-novo-diretor-exeutivo-de-futebol/

Consultório JM: médico explica sobre bexiga hiperativa

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/03/consultorio-jm-medico-explica-sobre-bexiga-hiperativa/

Governo abre mais de 3 mil novas vagas para Mais Médicos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/03/governo-abre-mais-de-3-mil-novas-vagas-para-mais-medicos/

Deputada paraibana critica “espetacularização da política” sobre a bandeira do Brasil

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/03/deputada-paraibana-critica-espetacularizacao-da-politica-sobre-a-bandeira-do-brasil/

Comerciantes de Campina estão otimistas com vendas de tecidos para o São João 2025

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/03/comerciantes-de-campina-estao-otimistas-com-vendas-de-tecidos-para-o-sao-joao-2025/

“Fora dos Autos”: Juiz Edivan Rodrigues reflete sobre a relação entre a Bíblia e a justiça

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/03/fora-dos-autos-juiz-edivan-rodrigues-reflete-sobre-a-relacao-entre-a-biblia-e-a-justica/

Motorista morre carbonizado em grave acidente no Sertão da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/03/motorista-morre-carbonizado-em-grave-acidente-no-sertao-da-paraiba/

Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu na praia do Jacaré

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/03/bombeiros-encontram-corpo-de-homem-que-desapareceu-na-praia-do-jacare/

Podcast: entenda tudo sobre a técnica pré-poo de cuidados com os cabelos

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/03/podcast-entenda-tudo-sobre-a-tecnica-pre-poo-de-cuidados-com-os-cabelos/

Comentário: a rota dos pré-candidatos pelo interior da Paraiba

https://paraibaonline.com.br/arimatea-souza/noticias/comentario-a-rota-dos-pre-candidatos-na-paraiba/

Video: Capela Sistina se prepara para a escolha do novo papa

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/03/video-capela-sistina-se-prepara-para-a-escolha-do-novo-papa/

Aparte: um ´punhado´ de aliados foram contemplados com remuneração extra

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/03/aparte-um-punhado-de-aliados-foram-contemplados-com-remuneracao-extra/

Tovar avalia cenário político da Paraíba: “É hora de formar um time forte para o futuro”

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/03/tovar-avalia-cenario-politico-da-paraiba-e-hora-de-formar-um-time-forte-para-o-futuro/

Aprovado projeto que fixa percentual mínimo de cacau para chocolates

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/03/aprovado-projeto-que-fixa-percentual-minimo-de-cacau-para-chocolates/

Leia também:

Leitura rápida; saiba o que repercute pelo Brasil neste sábado

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/03/leitura-rapida-saiba-o-que-repercute-pelo-brasil-neste-sabado/

Saiba o que foi destaque nesta sexta-feira no noticiário do ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/03/saiba-o-que-foi-destaque-nesta-sexta-feira-no-noticiario-do-paraibaonline/