Com a aproximação do Maior São João do Mundo, o comércio de tecidos de Campina Grande já sente a movimentação aumentar. A equipe da Rádio Caturité FM percorreu as lojas da cidade e ouviu comerciantes animados com a expectativa de vendas para a temporada junina.

Alexandre Gomes, estilista de uma tradicional loja da cidade, destacou que o planejamento para atender grupos juninos e decoradores começa bem antes de junho.

“Por volta de novembro a gente já começa a se preparar, a pedir matéria-prima.

Em março, começamos a pedir os tecidos diretamente usados nas festas juninas. Esse ano, a venda de chita deu uma elevada, o tradicional está voltando ao gosto dos grupos”, disse. Alexandre explicou que materiais como chita, xadrez de algodão, filó e tecidos bordados estão entre os mais procurados.

Já Janaína Pessoa, também comerciante do setor, reforçou a expectativa de um grande público neste São João.

“A maioria das pessoas procura chita, tecido 100% algodão, para fazer vestidos de quadrilha. O poliéster é mais para decoração, tanto a chita como o xadrez. A partir de R$ 9,90 já temos opções”, contou.

Com mais de 57 anos de experiência no ramo, o empresário Luiz Virgínio, da Luiz Tecidos, ressaltou a importância da temporada junina para o setor.

“A gente considera como um final de ano. Vendemos muito xadrez, chita, popeline liso e xadrez também. Esperamos o ano inteiro por maio e junho, quando as vendas realmente aumentam”, afirmou.

Ele também detalhou os preços: a chita de poliéster a partir de R$ 7,50, o Oxford a partir de R$ 9,90 e o xadrez a partir de R$ 10,00 — todos com duas larguras.

Os tecidos que colorem as quadrilhas, as barracas e as ruas de Campina Grande são parte fundamental do brilho do São João, levando adiante a tradição e a cultura da cidade. A expectativa dos comerciantes é de um 2025 ainda mais animado e movimentado.