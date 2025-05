Aparte: um ´punhado´ de aliados foram contemplados com remuneração extra

O governo Lula garantiu renda extra a 323 aliados que nomeou para conselhos de estatais ou de empresas privadas das quais a União é acionista.

Esses cargos rendem remunerações apenas pela participação em reuniões dos colegiados, realizadas em intervalos que variam de acordo com normas de cada organização.

Com os adicionais – segundo o ´Estadão´ – os valores dos contracheques podem chegar a mais de R$ 80 mil.

O benefício engloba ministros, secretários executivos, chefes de gabinete, assessores do Palácio do Planalto, servidores comissionados, dirigentes do PT, ex-parlamentares do partido e até apadrinhados de aliados do governo no Congresso Nacional.

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatea Souza.

