Piloto morre após queda de ultraleve no Sertão da Paraíba

Um avião ultraleve caiu e matou o empresário Obed Pereira Matias, de 42 anos, na manhã deste sábado (3), na zona rural de Serra Grande, no Sertão da Paraíba. Ele pilotava a aeronave e seguia com destino ao próprio município de Serra Grande, onde participaria de um evento com a aeronave.

A aeronave caiu em uma área de mata e equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender a ocorrência. Imagens registradas no local mostram os destroços do ultraleve espalhados entre a vegetação.

Obed era dono de uma empresa de internet na cidade de Piancó, de onde partiu com a aeronave ultraleve, e morreu no local do acidente.

O avião envolvido no acidente é do modelo trike delta, também conhecido como paratrike, um tipo de asa-delta motorizada classificada como aeronave ultraleve. Esse tipo de equipamento possui uma asa de tecido flexível acoplada a um carrinho de três rodas, que comporta até duas pessoas. O controle de voo é feito por meio da transferência de peso do piloto, característica do sistema de pilotagem pendular.

Segundo informações preliminares, a vítima estava praticando esse esporte no momento do acidente. A Polícia Civil informou que ainda não há detalhes sobre as circunstâncias que levaram à queda da aeronave.

Uma segunda vítima, um jovem de 28 anos que também estava na aeronave, foi socorrida com múltiplas fraturas e encaminhada ao Hospital Regional de Itaporanga.

* Com informações do g1pb