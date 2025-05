Deputada paraibana critica “espetacularização da política” sobre a bandeira do Brasil

A deputada estadual Cida Ramos (PT) se posicionou sobre a recente polêmica envolvendo a proposta de mudança na bandeira do Brasil, durante entrevista ao ParaibaOnline.

Para a parlamentar, a discussão desvia o foco de temas prioritários para a população e contribui para a “espetacularização da política”.

“Tem assuntos que dizem respeito aos aposentados no Brasil, à inflação, à vida do povo paraibano e brasileiro. Cada parlamento é livre para debater ideias, mas infelizmente vemos uma política muito mesquinha, repleta de fake news. O Partido dos Trabalhadores repudia muito isso”, afirmou Cida Ramos.

A deputada foi enfática ao dizer que não há debate sobre mudança de cores ou símbolos da bandeira nacional dentro de seu campo político.

“A bandeira do Brasil é a nossa bandeira. Ela foi manchada com o golpe, com as tentativas de não respeitar o voto popular. O que precisamos é abraçar as conquistas democráticas e não permitir nenhum retrocesso”, destacou.

Cida também reafirmou o compromisso do PT em construir um projeto político que garanta avanços nas políticas públicas e no combate à desigualdade social.

“Defendemos a continuidade de uma frente que assegure a vitória de Lula e, sobretudo, um programa que avance nas políticas públicas. A Paraíba é o estado que mais cresce no Nordeste, mas ainda temos uma grande concentração de renda e milhares de pessoas que não conseguem fazer as três refeições diárias. É preciso construir uma relação mais próxima entre crescimento e distribuição de renda”, concluiu.