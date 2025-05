Podcast: entenda tudo sobre a técnica pré-poo de cuidados com os cabelos

No quadro De Bem com o Espelho do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Izanna Florêncio trouxe dicas especiais de cuidados com os cabelos.

Ela destacou a importância da técnica do pré-poo, que consiste na aplicação de máscaras ou condicionadores no comprimento dos fios antes do uso do shampoo, ajudando a proteger e manter a hidratação dos cabelos. Isana alertou que o shampoo, embora essencial para a limpeza, pode retirar a oleosidade natural dos fios, o que contribui para o ressecamento.

A dica é simples e acessível, voltada para quem busca manter os cabelos saudáveis no dia a dia.

