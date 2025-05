Bombeiros encontram corpo de homem que desapareceu na praia do Jacaré

Após três dias de buscas, o Corpo de Bombeiros localizou, na manhã deste sábado (3), o corpo do médico Samuel Almeida Costa, de 42 anos, que havia desaparecido nas águas da praia do Jacaré, em Cabedelo, na Grande João Pessoa.

O helicóptero Acauã, que auxiliava nas buscas aéreas, avistou o corpo por volta das 8h10 no rio, nas imediações do bairro Mandacaru, já próximo ao Alto do Céu, em João Pessoa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o helicóptero retornava para reabastecimento quando identificou o corpo boiando nas águas. A localização foi repassada imediatamente às equipes em solo e na água.

A primeira viatura a chegar ao local foi uma moto aquática do Corpo de Bombeiros, que fez a identificação inicial e conduziu o corpo até a margem. Em seguida, o Instituto de Polícia Científica (IPC) foi acionado para realizar os procedimentos legais.

O desaparecimento do médico Samuel Almeida Costa, de 42 anos, desencadeou uma operação de busca que mobilizou diversas equipes do Corpo de Bombeiros por três dias consecutivos.

O afogamento aconteceu na tarde da quinta-feira (1º), feriado do Dia do Trabalhador, nas águas da praia do Jacaré, em Cabedelo, na Grande João Pessoa.

* Com informações do g1pb