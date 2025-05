Bombeiros suspendem novamente buscas por médico desaparecido na praia do Jacaré

As buscas pelo médico Samuel Almeida Costa, de 42 anos, que desapareceu após cair no Rio Paraíba na área da praia do Jacaré, em Cabedelo (PB), foram mais uma vez suspensas pelo Corpo de Bombeiros na noite desta sexta-feira (2), devido à baixa visibilidade no local.

O médico, natural do Maranhão, desapareceu na tarde de quinta-feira (1º) durante um passeio de lancha com a esposa e amigos.

Segundo os bombeiros, o acidente ocorreu em uma área de forte correnteza, profundidade elevada e intenso tráfego de embarcações, próximo ao encontro do rio com o mar.

A vítima não usava colete salva-vidas. A esposa, de 39 anos, sofreu fraturas e lacerações nas pernas ao tentar socorrê-lo e foi levada para o Hospital de Trauma de João Pessoa, onde permanece com quadro de saúde estável.

As buscas, que envolvem equipes de Cabedelo e João Pessoa, contam com embarcações, motos aquáticas, botes e apoio aéreo, e serão retomadas na manhã de sábado (3).

