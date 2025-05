Leitura rápida; saiba o que repercute pelo Brasil neste sábado

Fraudes no INSS derrubam Lupi da Previdência, Collor indica cobertura à beira-mar como endereço e outras notícias para começar este sábado (3).

PREVIDÊNCIA

Escândalo das fraudes no INSS derruba ministro Carlos Lupi. Lula convida ex-deputado federal Wolney Queiroz (PDT-PE), atual nº 2 da pasta, para ocupar o cargo de ministro.

POLÍTICA

Endereço indicado por Collor em Maceió é cobertura de 600 m² à beira-mar. Imóvel foi avaliado em R$ 9 milhões; ex-presidente cumpre prisão domiciliar.

POLÍTICA

Ministra das Mulheres se reúne com Lula e deixa Planalto sem falar. Demissão de Cida Gonçalves é dada como certa por auxiliares do presidente desde o começo do ano.

MERCADO

Seis anos depois, construtora Odebrecht volta a se chamar Odebrecht. Nome havia sido mudado em 2019 em meio à crise motivada pela Operação Lava Jato.

AMÉRICA DO SUL

Terremoto de 7,4 atinge sul do Chile e Argentina e gera alerta de tsunami. Governo chileno ordena retirada de moradores no litoral; também há evacuações em Ushuaia.

INTERIOR DE SÃO PAULO

Fapesp processa pesquisadores por desvios de R$ 5,3 mi em verbas na Unicamp. Ex-funcionária de fundação responsável pela prestação de contas é acusada de irregularidades por meio de notas fiscais frias durante 11 anos.

MERCADO DE TRABALHO

Pobreza cai em 2024, mas em ritmo menor devido à restrição fiscal, diz Banco Mundial. A expectativa é que em 2025 o indicador melhore de novo, mas em uma proporção menor.

AMBIENTE

Empresa de irmão do nº 2 de Marina Silva venceu leilão para gerir parque de Jericoacoara. Companhia que obteve contrato com ICMBio é de parente de João Paulo Capobianco; Construcap diz que não há impedimento legal para atuação.

GUERRA COMERCIAL

China isenta mais de 100 produtos americanos de tarifas em meio à guerra comercial. Volume representa 24% das compras chinesas dos EUA e totaliza US$ 40 bilhões; especialista diz que medida chinesa busca mitigar danos à economia.

GATO

Gata sobrevive a queda em desfiladeiro de 115 metros de altura nos Estados Unidos. Bichano de cerca de 12 anos estava em uma caixa de transporte junto aos corpos dos donos quando foi encontrado.

GAMES

Roblox anuncia construção de data center em São Paulo de olho em crescimento e IA. Empresa não revela valor que será investido no projeto, com lançamento previsto para 2026.

