Lucas Ribeiro assume candidatura e intensifica visitas pela Paraíba

“Sou candidato sim, caso o governador saia. Tenho essa pretensão. Vamos construir isso enquanto projeto, enquanto grupo”, verbalizou ontem o vice-governador Lucas Ribeiro (PP).

Conforme o vice, “o que não deve acontecer é alguém colocar a sua vontade pessoal acima desse projeto de um grupo, de um estado desenvolvido. Tenho essa pretensão e estou trabalhando para isso”.

O vice-governador transitou nos últimos dias pelas cidades de Sousa, Aparecida, São Francisco, São Domingos, São João do Rio do Peixe, Itaporanga, Igaracy (todas no Sertão) e Pitimbu (litoral sul).

*notas da coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

