Motorista morre carbonizado em grave acidente no Sertão da Paraíba

Um grave acidente entre um veículo de passeio e um caminhão carregado de telhas deixou um homem morto na noite dessa sexta-feira (2), no km 431 da BR-230, entre os municípios de Aparecida e Pombal, no Sertão da Paraíba.

A vítima ficou presa às ferragens e morreu carbonizada após a colisão frontal. O motorista não foi identificado até o momento.

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente aconteceu por volta das 21h e o veículo de passeio teria invadido a faixa contrária e colidido com o caminhão, que seguia do Rio Grande do Norte com destino ao município de Uiraúna, também no Sertão paraibano. O impacto foi tão intenso que o carro foi arrastado por cerca de 80 a 100 metros, segundo a PRF.

Ao chegar ao local, equipes do Corpo de Bombeiros se depararam com um incêndio de grandes proporções. O motorista do caminhão conseguiu sair a tempo, com ferimentos leves, e relatou aos bombeiros que havia abastecido o veículo momentos antes do acidente, o que pode ter contribuído para a intensidade das chamas devido ao tanque cheio de combustível.

“O motorista do caminhão teve pequenos ferimentos, não sabe se do incêndio ou da colisão. Já o motorista do carro de passeio não conseguiu sair e foi carbonizado”, explicou o major Jardel Leite, do Corpo de Bombeiros, que atuou na ocorrência.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e irá elaborar um laudo pericial para esclarecer as causas e a dinâmica do acidente.

O caminhão ficou parcialmente danificado, enquanto o carro de passeio foi completamente destruído pelas chamas.

* Com informações do g1pb