Saiba o que foi destaque nesta sexta-feira no noticiário do ParaibaOnline

Líder do PL na Câmara ´peita´ decisão de ministro do Supremo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/02/lider-do-pl-na-camara-peita-decisao-de-ministro-do-supremo/

Gata sobrevive a queda 115 metros de altura; saiba detalhes

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/02/gata-sobrevive-a-queda-115-metros-de-altura-saiba-detalhes/

Desafios que a CBF enfrenta com os candidatos a novo técnico

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/desafios-que-a-cbf-enfrenta-com-os-candidatos-a-novo-tecnico/

PM de folga impede fuga de criminosos após assalto a carro

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/02/pm-de-folga-impede-fuga-de-criminosos-apos-assalto-a-carro/

Homem morre após desabamento de muro durante obra em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/02/homem-morre-apos-desabamento-de-muro-durante-obra-em-campina-grande/

João Pessoa: pôr do sol no Mirante do Cabo Branco atrai e encanta turistas

https://paraibaonline.com.br/turismo-gastronomia/2025/05/02/joao-pessoa-por-do-sol-no-mirante-do-cabo-branco-atrai-e-encanta-turistas/

Cantor Cicinho Lima assume cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/02/cantor-cicinho-lima-assume-cadeira-na-assembleia-legislativa-da-paraiba/

Hugo Motta defende pesquisa para escolha de nome para eleições de 2026

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/02/hugo-motta-defende-pesquisa-para-escolha-de-nome-para-eleicoes-de-2026/

´Moda que pegou´: pagamentos por aproximação já chegam a 67% das transações

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/05/02/moda-que-pegou-pagamentos-por-aproximacao-ja-chegam-a-67-das-transacoes/

Setor de bar e restaurante enfrenta escassez de mão de obra

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/05/02/setor-de-bar-e-restaurante-enfrenta-escassez-de-mao-de-obra/

Veja onde comprar café mais barato em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/economia/2025/05/02/veja-onde-comprar-cafe-mais-barato-em-campina-grande/

Parque Evaldo Cruz: apresentações das Quadrilhas Juninas começam neste sábado

https://paraibaonline.com.br/sao-joao/2025/05/02/parque-evaldo-cruz-apresentacoes-das-quadrilhas-juninas-comecam-neste-sabado/

Sine oferece mais de 760 vagas de emprego na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/concurso-e-emprego/2025/05/02/sine-oferece-mais-de-760-vagas-de-emprego-na-paraiba/

INSS: 1,2 milhão de aposentados e pensionistas pediram exclusão de descontos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/02/inss-12-milhao-de-aposentados-e-pensionistas-pediram-exclusao-de-descontos/

Podcast Saúde Mental: saiba identificar os primeiros sinais de sofrimento emocional

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2025/05/02/podcast-saude-mental-saiba-identificar-os-primeiros-sinais-de-sofrimento-emocional/

Professor é preso por suspeita de abuso sexual contra adolescentes

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/02/professor-e-preso-por-suspeita-de-abuso-sexual-contra-adolescentes/

Corpo é encontrado com mãos amarradas e perfurações em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/02/corpo-de-jovem-morto-a-tiros-e-encontrado-com-maos-amarradas-em-joao-pessoa/

Padrasto e enteado são mortos a tiros por cerca de 10 homens na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2025/05/02/padrasto-e-enteado-sao-mortos-a-tiros-por-cerca-de-10-homens-na-paraiba/

Aparte: descompassos recentes entre João Azevêdo e Cícero Lucena

https://paraibaonline.com.br/politica/2025/05/02/aparte-descompassos-recentes-entre-joao-azevedo-e-cicero-lucena/

Unifacisa vence Pinheiros e segue luta por vaga nas quartas de final do NBB

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/unifacisa-vence-pinheiros-e-segue-luta-por-vaga-nas-quartas-de-final-do-nbb/

Joia do Flamengo tem multa de R$ 450 mi e mais de 100 gols como meia na base

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/joia-do-flamengo-tem-multa-de-r-450-mi-e-mais-de-100-gols-como-meia-na-base/

Prefeitura ampliará o acesso da população aos equipamentos culturais de Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/entretenimento/2025/05/02/prefeitura-ampliara-o-acesso-da-populacao-aos-equipamentos-culturais-de-campina-grande/

Jornalista é a nova imortal da Academia Brasileira de Letras

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/02/jornalista-e-a-nova-imortal-da-academia-brasileira-de-letras/

Leia também:

Saiba o que repercute pelo Brasil nesta sexta-feira ´imprensada´

https://paraibaonline.com.br/brasil/2025/05/02/saiba-o-que-repercute-pelo-brasil-nesta-sexta-feira-imprensada/

Confira o que foi destaque no feriado do dia 1º de maio

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2025/05/02/confira-o-que-foi-destaque-no-feriado-do-dia-1o-de-maio/