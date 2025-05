Homem morre após desabamento de muro durante obra em Campina Grande

Antônio Carlos Silva Araújo, de 61 anos, morreu no fim da tarde desta sexta-feira (2) após ser atingido pelo desabamento de um muro durante uma obra em um depósito localizado na Avenida Brasília, no bairro do Catolé, em Campina Grande.

Segundo informações da Polícia Civil, a vítima realizava o corte da estrutura com outro trabalhador quando parte do muro cedeu e caiu sobre ele.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e tentaram reanimar Antônio Carlos, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

De acordo com a perícia, a vítima não usava Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) no momento do acidente.

A Polícia Civil está investigando as causas do desabamento.

*com informaç~eos do g1pb