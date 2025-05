Veja onde comprar café mais barato em Campina Grande

O Procon Municipal de Campina Grande divulgou nesta sexta-feira, 2, o resultado da pesquisa de preços do café, referente ao mês de abril. Nela, o valor mais atrativo do café solúvel, com 40 gramas, foi encontrado por R$ 4,49 e do café em pó, com 250 gramas, por R$ 14,98. Já a variação entre o menor e o maior preço do produto, identificada entre os estabelecimentos comerciais, chega a 31,18% para o café solúvel e 28,10% para o café em pó.

A pesquisa de preços do café foi realizada pelo Procon-CG no dia 29 de abril, terça-feira, em dez estabelecimentos comerciais, localizados em diferentes regiões da cidade, a partir de quatro marcas: 3 Corações, São Braz, Nordestino e Melitta, que estão entre as mais procuradas pelos consumidores campinenses, tanto na categoria de café em pó quanto na solúvel.

No relatório, foram avaliados os preços de 190 produtos, dos tipos extraforte e tradicional, sendo: 120 em pó e 70 solúveis. No estudo, o órgão de defesa do consumidor campinense aponta o preço médio de cada tipo de café, o menor e maior preço comercializado na cidade, por estabelecimento comercial, com os respectivos endereços.

Menor preço – De acordo com o estudo do Procon Municipal, a unidade do café solúvel (40g), no mês de abril/2025, foi encontrado pelo menor valor de R$ 4,49 até o maior preço de R$ 6,19. O menor preço foi registrado no Assaí Atacadista, localizado na Avenida Jornalista Assis Chateaubriand, S/N, Liberdade, na marca 3 Corações, tipo tradicional, por R$ 4,49.

Já a unidade do café em pó (250g) foi encontrado pelo menor valor de R$ R$ 14,98 até o maior preço de R$ 19,79, onde o menor preço foi registrado no Atacadão, situado na Rua Manoel Tavares, 1800, Jardim Tavares, na marca Mellita, tipos tradicional e extraforte, tanto na versão almofada quanto a vácuo, por R$ 14,98.

Para conferir mais detalhes da pesquisa de preços do café realizada pelo Procon-CG, que inclui gráficos com a variação de preços e a lista completa de estabelecimentos analisados, o consumidor deve acessar: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2025/