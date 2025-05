*Vídeo: ParaibaOnline

Em entrevista concedida à Rádio Caturité FM, o secretário de Cultura de Campina Grande, André Gomes, destacou a relevância de fortalecer o acesso da população aos equipamentos culturais do município, com ênfase no Teatro Municipal Severino Cabral. Segundo ele, é fundamental que os campinenses possam ocupar e vivenciar esses espaços que fazem parte da história e da identidade cultural da cidade.

“O Teatro Severino Cabral é um equipamento de extrema relevância para o nosso município. Nós precisamos abrir as portas desse teatro e fazer com que mais pessoas tenham acesso a ele”, afirmou o secretário.

Além do teatro principal, ele lembrou que o espaço abriga também o miniteatro Paulo Pontes, ampliando as possibilidades de uso para diferentes tipos de apresentações e atividades.

Gomes adiantou que a Secretaria de Cultura está em tratativas com a Fundação Universidade Regional do Nordeste (Furne), com quem o teatro mantém um termo de cooperação, para aprimorar a gestão e ampliar as ações de fomento cultural.

“Na próxima semana, teremos a oportunidade de reunir o diretor do teatro, Alan, o pessoal da Furne e a equipe da secretaria para tratar diretamente desse termo de cooperação. O objetivo é permitir que a população campinense conheça e frequente mais o nosso teatro municipal”, explicou.