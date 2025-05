Saiba o que repercute pelo Brasil nesta sexta-feira ´imprensada´

Agente da PF facilitou trânsito de suspeitos do INSS, fim da escala 6×1 une centrais sindicais e outras notícias para começar esta sexta-feira (2).

INSS

Agente da PF facilitou trânsito de suspeitos do INSS, diz inquérito; buscas encontraram US$ 200 mil. OUTRO LADO: Policial nega relação com fraudes e diz ter visto ex-procurador do instituto apenas uma vez.

DIA DO TRABALHO

Fim da escala 6×1 une centrais sindicais e ministros em manifestações do 1º de Maio. Redução da jornada de trabalho, que enfrenta resistência em setores como serviços e comércio, foi a principal bandeira em eventos do Dia do Trabalho em SP e no Rio.

ALAGOAS

Collor deixa presídio em Maceió para cumprir prisão domiciliar após 6 dias. Ministro Alexandre de Moraes, do STF, concedeu benefício depois de parecer da PGR.

MERCADO

Dono do Master usa casa de R$ 36 milhões em Brasília para articulações em meio à venda do banco; veja fotos. Daniel Vorcaro recebe aliados políticos para discutir turbulento processo de venda do seu banco.

NANA CAYMMI (1941 – 2025)

Morre Nana Caymmi, uma das maiores intérpretes da canção brasileira, aos 84. Dona de voz quente e afinada, artista teve dom para expressar obra do pai e clássicos do samba-canção e do bolero.

BANCO CENTRAL

Compra de ativos do Banco Master por Joesley Batista entra na mesa de negociação. Encontro de Galípolo com empresário da J&F acontece em meio às negociações sobre saída para a instituição da Faria Lima.

ESTADOS UNIDOS

Venezuelanos presos no Texas formam SOS humano em protesto contra deportações. Governo dos EUA tenta expulsar detentos com base em lei do século 18; retirada está temporariamente suspensa pela Suprema Corte.

GOVERNO TRUMP

Com Trump, cultos cristãos ganham espaço na rotina institucional da Casa Branca. Assim como a criação de uma Secretaria para Assuntos da Fé Cristã, movimento é apelo à base conservadora.

GOVERNO TRUMP

Cabeleireira trans brasileira ficou presa em ala masculina em Guantánamo: ‘Eu me desesperei’. Tarlis Gonçalves relata à Folha de S.Paulo como foi detida por funcionários da imigração ao cruzar do México para os EUA e enviada para base onde ficam acusados de terrorismo.

EVANGÉLICO

Pastor demitido após artigo diz que está ‘à disposição para dialogar com quem se sentiu ofendido’. Valdinei Ferreira, que escreveu ‘Judas traiu Jesus ou Jesus traiu Judas?’, faz ato em igreja com apelos sobre paz e liberdade de expressão.

RIO GRANDE DO SUL

Relatório da Anistia Internacional aponta falhas na resposta do poder público às enchentes no RS. Documento critica políticas de reconstrução e alerta para impacto desigual dos desastres climáticos.

MERCADO

Anvisa volta a interditar pasta de dente da Colgate. Empresa retirou recurso que havia permitido a volta da comercialização e uso da marca Total Clean Mint.

*Folhapress