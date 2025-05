O quadro Saúde Mental, do programa Conexão Caturité, trouxe reflexões importantes sobre os sinais que indicam que algo não vai bem com a mente e o corpo. A psicóloga Josiplessis Marques destacou que alterações no sono, apetite, humor, libido e percepção da vida são os primeiros indícios de sofrimento emocional.

Esses sinais, muitas vezes, também se manifestam fisicamente: cansaço persistente, dores no corpo, aperto no peito e respiração ofegante podem indicar ansiedade ou até um estado de depressão.

O isolamento social, a apatia e a perda de interesse por atividades antes prazerosas também são alertas importantes.

Outro ponto destacado foi o esgotamento mental associado ao ambiente de trabalho.

Segundo Josiplessis, a chamada síndrome de Burnout representa uma exaustão profunda, emocional e física, frequentemente acompanhada por sentimentos de incapacidade, medo de errar, baixa autoestima e vontade de abandonar o emprego. “É como uma vela que vai se apagando aos poucos até não restar mais energia”, explicou.

A psicóloga reforçou que saúde mental não é apenas ausência de transtornos, mas a capacidade de lidar com as emoções, manter relações saudáveis e ter propósito. Por isso, é fundamental reconhecer os sinais precoces, buscar ajuda profissional e respeitar os próprios limites.

Ouça o podcast completo.