Conhecido pelos palcos e pelo forró autêntico, o cantor Cicinho Lima vive agora um novo palco: o da política. Em entrevista concedida, após assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa da Paraíba, o artista falou sobre a experiência inédita de atuar como deputado estadual e reforçou o compromisso de representar a voz do povo paraibano.

“Muitos já assistiram ao show de Cicinho Lima nos palcos, mas aqui tudo é diferente. A experiência é bacana, de estar participando, discutindo os projetos da nossa Paraíba. Essa é a Casa que conduz a política paraibana, a casa dos deputados. Para mim, tudo é novo e desafiador”, afirmou Cicinho.

O cantor, que acompanhou de perto a trajetória do pai como vereador em João Pessoa, ressaltou que agora é a sua vez de contribuir diretamente com a política estadual.

“Quando a gente coloca a cara, quando é a nossa vez, a responsabilidade é grande. Estou gostando muito de conhecer os projetos, os requerimentos, e também temos projetos de lei que vão ser apresentados. Eu quero fazer um bom trabalho, cada minuto aqui eu quero estar trabalhando pelo povo”, garantiu.

Entre as bandeiras que pretende defender, Cicinho destacou a cultura, a educação e a saúde. “É pra isso que serve um parlamentar, um deputado. Eu estou aqui pra ser a voz do povo, ouvir do povo e defender a nossa gente”, disse.

Ele também compartilhou o que mais o impactou neste início de mandato. “À primeira vista, o que mais impacta são as decisões importantes que passam por aqui. Eu cheguei em uma fase boa de discussões de grandes projetos. Agradeço muito ao presidente Adriano Galdino pela acolhida, aos colegas deputados e amigos. Tudo é diferente, mas já estou me acostumando, já estou me sentindo em casa. Vamos embora trabalhar!”, concluiu.

