Hugo Motta defende pesquisa para escolha de nome para eleições de 2026

O presidente do Republicanos na Paraíba e presidente da Câmara Federal, Hugo Motta, advertiu aos partidos aliados à base governista, que despontam com nomes para disputar a chapa majoritária em 2026, que todos entendam que é preciso que estejam juntos e que o critério para a formação da chapa precisa obedecer a alguns dados técnicos – como a realização de pesquisas.

O fato é que o Progressistas tem o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, na postulação do cargo assim como o vice-governador, Lucas Ribeiro, e o presidente da Assembleia Legislativa da paraíba, deputado Adriano Galdino também colocou o nome à disposição do Republicanos

Conforme Motta, a pesquisa é a condição que cada partido tem e que pode colaborar com um nome que tenha mais perspectiva eleitoral e aceitação por parte da população paraibana, e também capacidade para estar na condição de candidato a governador, a vice e a senador.

“Então, esses critérios têm que ser levados em consideração – porque é isso que vai fazer com que possamos montar a chapa mais competitiva possível”, avaliou.

Segundo ele, é preciso encontrar dentro do Republicanos, do PSB, do Progressistas ou dos demais aliados, os melhores nomes e os nomes mais competitivos para que o projeto governista possa ser vitorioso em 2026.