Aproveite para olhar o resumo dos principais fatos do dia no noticiário do ParaibaOnline.

Especialistas enfatizam consequências do uso exagerado de smartphones

Ipês amarelos: paisagem de João Pessoa é transformada com floração

Detran-PB promove últimos leilões do ano com quase 500 veículos

Álcool: Brasil registra uma morte de idoso a cada quatro horas

Campinense confirma contratação de lateral colombiano para Paraibano 2025

Help avisa que vai paralisar serviços prestados à Prefeitura de Campina

Suspeitos de homicídio em Campina Grande são presos no litoral da Paraíba

Pai ganha olho de vidro após pedido emocionante do filho ao Papai Noel dos Correios

Quatro corpos são encontrados na zona rural de Alhandra

TST alarga direito à Justiça gratuita; decisão deve aumentar ações trabalhistas

Turista é preso por agredir motorista de app em João Pessoa

Corpo de bebê é encontrado em loteamento em Campina Grande

Lauremília Lucena é aplaudida durante solenidade de diplomação

Vereadores eleitos são diplomados em João Pessoa

Cícero Lucena e Leo Bezerra são diplomados e reafirmam compromisso de manter ritmo de trabalho

Bancada do União Brasil racha em Campina Grande antes da posse

Papa: “Uma mensagem linda que nos ensina muitas coisas lindas”

Comandantes das três armas recebem indenizações milionárias

Presidente do TRE lamenta não ter mais mulheres eleitas

Investigados em inquérito poderão comprar armas

Dois partidos iniciam discussão para aliança ou fusão em 2025

Adiada a posse de novo desembargador da Paraíba

Sem Gabi, Arrascaeta será o novo camisa 10 do Flamengo

Acidente com caminhão-tanque interdita BR-230 na Serra de Santa Luzia

Fiscalização mira clandestinidade nos serviços de transporte de passageiros em João Pessoa

TCU determina medidas contra uso do dinheiro do Bolsa Família em apostas online

Vendas no Natal: veja dicas para atrair e fidelizar clientes o ano todo

