Dois partidos iniciam discussão para aliança ou fusão em 2025

De acordo com o jornal Folha de São Paulo, as cúpulas do PSDB e do Podemos se reuniram, na última semana, para discutir a ampliação das alianças entre os partidos nos estados e no Congresso Nacional.

Também está sendo discutida a formação de uma federação ou até uma fusão em 2025.

*notícia repercutida na coluna Aparte, assinada pelo jornalista Arimatéa Souza.

