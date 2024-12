Presidente do TRE lamenta não ter mais mulheres eleitas

A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, desembargadora Agamenilde Dias Arruda destacou o trabalho da justiça eleitoral durante a sessão solene de diplomação dos eleitos de 2024, realizada nesta segunda-feira (16), no Teatro Ariano Suassuna em João Pessoa.

Ela lamentou não ter mais mulheres eleitas ou que participassem do pleito eleitoral e espera que nas próximas eleições, as mulheres tenham mais vez na disputa por cargos eletivos para mudar o cenário político dominado por homens, não só na Paraíba, mas em todo país..

Ao falar dos trabalhos do TRE , a presidente ressaltou que na Paraíba, a justiça eleitoral se faz presente em 68 zonas eleitorais com magistrados e magistradas trabalhando, diuturnamente, para que possam contribuir com maestria nesse processo democrático, que a sociedade tanto preza e valoriza.

“Nós sabemos que o processo eleitoral, notadamente, no processo eleitoral municipal as dores e os amores são mais intensos, mas a nossa preocupação maior,o nosso objetivo e a nossa obrigação devem ser sempre para trazer equilíbrio e para a justiça eleitoral não ser pautada por interesses partidários, mas ser pautada sempre pela licitude, pela verdade e pelo equilíbrio e, sobretudo, para o respeito daqueles que concorrem às eleições”, disse.

A desembargadora ressaltou ainda que por meio desse respeito, confirma que a justiça eleitoral sempre estará presente na sua grandeza, mais especificamente, consciente da sua responsabilidade e que o protagonismo deve ser sempre do eleitor.

“A escolha é do eleitor e cabe à justiça eleitoral trabalhar por imparcialidade, com cuidado para que essa instituição, que resguarda o processo político brasileiro, seja respeitada, confiada e, sobretudo, bem lembrada por sua imparcialidade”, completou.