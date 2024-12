Prefeito Cícero Lucena é diplomado em João Pessoa

A diplomação das candidatas e candidatos eleitos na capital João Pessoa acontece nesta segunda-feira (16), em uma solenidade no Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB).

Além do prefeito reeleito Cícero Lucena (PP) e do vice-prefeito reeleito Leo Bezerra (PSB), estão sendo diplomados os 29 vereadores eleitos e 42 suplentes de vereadores.

O prefeito Cícero destacou os novos rumos da gestão a partir de 2025. Assista: