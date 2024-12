Com o aumento de fluxo de turistas em João Pessoa para curtir as férias de Verão, a Prefeitura de João Pessoa, por meio da Operação Integrada de Fiscalização, está intensificando as ações visando garantir maior segurança e minimizar as ações de clandestinidade nos serviços de transporte de passageiros, assim como o exercício ilegal da profissão de guias de turismo.

A operação conta com equipes da Secretaria de Turismo (Setur-JP), Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (SemobJP), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e Guarda Civil Metropolitana.

Neste domingo (15), foram abordados 64 veículos, sendo 35 carros de passeio, oito buggys, seis vans, 13 ônibus e uma moto. Houve quatro autuações/notificações, como um condutor que estava com a Carteira Nacional de Habilitação vencida há mais de 30 dias e o veículo com o licenciamento atrasado.

Outro registro foi de um veículo que transportava uma criança sem a observância das normas de segurança estabelecidas pelo CTB (Código de Trânsito Brasileiro). Nesse caso, houve o transbordo dos passageiros. Também foi parado um táxi de Santa Rita, cujo condutor estava fazendo transporte de passageiros remunerado, serviço não licenciado para esse fim.

De acordo com Vinícius Brito, chefe de Infraestrutura Turística e coordenador das fiscalizações integradas, essas operações estão sendo realizadas periodicamente e que, durante todo o período de alta estação, até o término do Carnaval, elas serão intensificadas.

Conforme o executivo, essa ação também faz parte da Campanha Turismo Seguro, cujo objetivo é tornar a experiência dos turistas e da própria população moradora da cidade acima de expectativa.

O secretário de Turismo de João Pessoa, Daniel Rodrigues, enfatiza que a prefeitura busca oferecer o melhor para todos os turistas, da infraestrutura até a segurança, para reforçar a imagem da Capital paraibana como uma cidade acolhedora, acessível, inclusiva e, principalmente, segura.

“É um compromisso que nós temos com os nossos visitantes, assim como a população em geral, que convive dia a dia com essas experiências”, disse o secretário.