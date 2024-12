Cícero Lucena e Leo Bezerra são diplomados e reafirmam compromisso de manter ritmo de trabalho

Reeleitos em outubro, Cícero Lucena e Leo Bezerra receberam, na tarde desta segunda-feira (16), os diplomas da Justiça Eleitoral para assumirem os cargos de prefeito e vice-prefeito de João Pessoa no mandato de 2025-2028. Falando em nome dos diplomados – incluindo vereadores eleitos e suplentes -, Cícero Lucena fez um discurso emocionado, momento em que agradeceu a todo povo da Capital, à família, aos legisladores municipais, estaduais e federais e ao governador João Azevêdo.

A diplomação dos candidatos eleitos em João Pessoa foi realizada no Centro Cultural Ariano Suassuna, localizado no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (TCE-PB), no bairro de Jaguaribe.

“Eu fui eleito com quase 260 mil votos, mas hoje eu sou prefeito de todos os pessoenses. Essa solenidade de diplomação marca o início de mais um ciclo de cuidar da nossa querida João Pessoa ao lado do nosso vice-prefeito, Leo Bezerra, que João Pessoa tem esse privilégio de ter dois prefeitos. Esta é uma oportunidade não apenas de celebrar a confiança depositada por esta cidade que tanto amamos, mas também de reafirmar o compromisso de trabalhar incessantemente pelo bem-estar de cada cidadão. Agradeço a Deus, minha família, que sempre esteve ao meu lado, ao governador João Azevêdo, as parcerias, aos deputados estaduais, federais, os vereadores, senadores, que têm nos apoiado também em Brasília. A cada uma e a cada um auxiliar dessa nossa gestão, a Câmara Municipal de João Pessoa, sem vocês nós não poderíamos ter avançado tanto quanto nós avançamos; a Justiça Eleitoral e a cada cidadão e cidadã que garantiu que a democracia fosse exercida de maneira livre e independente”, celebrou.

Cícero Lucena garantiu que continuará trabalhando em ritmo acelerado para manter João Pessoa uma cidade desenvolvida e com qualidade de vida para seus moradores. “Trabalhamos diuturnamente para transformar os desafios em oportunidade, compreendendo o momento importante que essa cidade está vivendo, de crescimento, de desenvolvimento, de parceria e de confiança num futuro melhor. Continuarei a dedicar toda a minha energia para fazer dessa cidade um lugar cada vez mais humano, justo, solidário e inclusivo. Agradeço a Deus por renovar todo dia a minha vontade de ser feliz em fazer o bem ao próximo. E ao agradecer a Deus, agradeço a todos que também nos ajudam, nos conduzem para fazer com que essa cidade possa, cada vez mais, ser reconhecida pela sua qualidade de vida, porque a nossa missão é fazer essa cidade boa para quem mora, porque com certeza também será para quem nos visita. Acredito na força do trabalho, nas ações do bem, na força da verdade, para que João Pessoa possa avançar cada vez mais. Agradecendo a Deus e encerrando, eu peço permissão a cada uma, a cada um de vocês, para oferecer essa vitória à Lauremília”, concluiu.

O vice-prefeito Leo Bezerra também reforçou em fala à imprensa o compromisso de continuar trabalhando incansavelmente pela cidade e pelos pessoenses.

“Minha perspectiva é de muito trabalho. Agradecer a Deus pela oportunidade de, além de estar vivo, de ter nos consagrado vice-prefeito da cidade de João Pessoa ao lado do prefeito Cícero, com a força do povo dessa capital que nós tanto amamos. E a dedicação é enorme, a dedicação que eu tenho de 24 horas praticamente, estar a serviço da população, fazendo bem a população e aqueles que acreditam, àqueles que votaram em Cícero e os que não votaram. O nosso maior desafio é continuar na mesma pegada, com ações, com obras, com entrega para a população”, ressaltou.

No total, 73 pessoas foram diplomadas: 29 vereadoras e vereadores, 42 suplentes, além do prefeito Cícero Lucena Filho e do vice-prefeito Leo Bezerra. Eles obtiveram 258.727 votos, o que representou 63,91% dos votos válidos no segundo turno das eleições municipais desse ano.

A solenidade de diplomação foi conduzida pela juíza da Junta Eleitoral de João Pessoa, Maria de Fátima Lúcia Ramalho. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba (TRE-PB), desembargadora Agamenilde Dias Arruda, também estava na cerimônia.

A reinvestidura de Cícero Lucena no cargo de prefeito da Capital paraibana o conduz ao exercício do quarto mandato como chefe do executivo municipal. Ele foi eleito, pela primeira vez, em 1996, sendo reeleito em 2000. Em 2020, voltou a concorrer à prefeitura, saindo vitorioso e se reelegendo este ano.

Formalidade – A diplomação dos eleitos é um ato previsto na legislação e marca o encerramento do processo eleitoral. Consiste na entrega do diploma aos eleitos, documento oficial emitido pelo Foro Eleitoral de cada município, que é condição para a posse em 2025.

A diplomação é o ato pelo qual a Justiça Eleitoral atesta que o candidato ou a candidata foi eleito (a) pelo povo e está apto (a) a tomar posse no cargo. Durante a cerimônia, são entregues os diplomas, assinados pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) ou da junta eleitoral, conforme o caso.

A presidente do TRE-PB, desembargadora Agamenilde Dias, salientou que o prefeito e o vice-prefeito diplomados têm o respeito de todos. “O senhor é prefeito dos que lhe escolheram como gestor e dos que entenderam que outra proposta seria aquela da sua escolha. Passado o processo eleitoral, o senhor tem o respeito, tem a expectativa de uma cidade em desenvolvimento e na tranquilidade de cada mulher, de cada homem que espera uma cidade em progresso, uma cidade com tranquilidade, uma cidade alvissareira, nas vossas mãos. Que Nossa Senhora das Neves, protetora da nossa cidade, nossa padroeira, proteja os passos, proteja a vossa administração”, discursou.

A juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, titular da 64ª Zona Eleitoral, lembrou que a diplomação é o último ato do processo eleitoral de 2024.

“Este momento simboliza o pleno exercício da cidadania e a força de nossas instituições. As eleições, que ora concluímos, foram realizadas com segurança, transparência e respeito às normas eleitorais, confirmando a rigidez de nosso sistema eleitoral, um patrimônio de toda a sociedade, que devemos preservar com orgulho”, enfatizou.