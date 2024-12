Acidente com caminhão-tanque interdita BR-230 na Serra de Santa Luzia

Na manhã desta segunda-feira (16), um acidente envolvendo um caminhão-tanque provocou um incêndio no km 281 da BR-230, na Serra de Santa Luzia, no município de Santa Luzia, Paraíba. Apesar da gravidade do ocorrido, não houve registro de feridos.

A rodovia ficou totalmente interditada, causando transtornos aos motoristas que trafegavam pela região. Como alternativa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) propôs um desvio para contornar o trecho afetado. O trajeto indicado foi: BR-230, km 327,6 (acesso para Quixaba) pela PB-228, passando pelos municípios de Quixaba, Salgadinho e Assunção, retornando à BR-230 no km 248,8.

De acordo com informações divulgadas posteriormente, o acesso ao trecho foi liberado após os trabalhos de contenção e limpeza realizados pelas autoridades competentes.