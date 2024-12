Os festejos natalinos são o período de aquecimento no comércio, presencial e digital, e uma oportunidade para os empreendedores fecharem o ano com o faturamento em alta. Para isso, é preciso caprichar nas técnicas de vendas para conquistar e fidelizar os clientes para além do Natal.

Investir em novos produtos, promoções e divulgação da empresa nas redes sociais, incluindo também as lojas físicas, estão entre os principais pontos para ampliar as vendas no período que antecede as festas de fim de ano. Mas, para tanto, é preciso planejamento estratégico, como explica a analista técnica do Sebrae/PB, Rosário Brito. “O empresário que planeja com antecedência certamente terá um percentual de lucro muito maior. O consumidor atual é muito exigente e, para atraí-los, nada melhor do que definir as estratégias buscando inovar, seja na decoração ou a temas relacionados ao momento festivo”, detalha.

Rosário lembra a importância do empreendedor estar atento à experiência do cliente, pois, segundo ela, seja no ambiente virtual ou físico, a pessoa busca um sentimento de pertencimento à marca. Ou seja, é preciso que o empreendedor trabalhe a venda dos seus produtos considerando o fator emocional. “O cliente não compra produtos ou serviços, mas sim a emoção de ser, de estar, de pertencer a uma sociedade ou um lugar onde ele está inserido”, acrescentou a analista.

Outra dica é investir em conhecimento do produto ou serviço para esclarecer tudo ao cliente, ofertar alguma vantagem nas compras, como cupons de desconto, cartão fidelidade, promoções, combos especiais e até brindes. “Lembrando que um atendimento personalizado com qualidade fará toda a diferença nesse mercado competitivo. No período natalino todos estão propensos a presentear com um mimo que seja os seus familiares, amigos, colegas de trabalhos, instituições. O bem prolifera nessa época do ano.”, complementou Rosário.

Ela ainda elencou os setores com maior alta na busca pelas compras, com destaque para os serviços de alimentação fora do lar, beleza, hotel e pet, cuidados com a maioridade, serviços de turismo, hospedagem, viagens tradicionais e personalizadas para os integrantes da economia prateada.