Ipês amarelos: paisagem de João Pessoa é transformada com floração

Quem passa pelas ruas de João Pessoa, especialmente pela Avenida Beira Rio e sua continuação, a Avenida Getúlio Vargas e Parque Solon de Lucena, tem o prazer de admirar a floração dos ipês amarelos, nessa semana de 15 a 21 de dezembro. Este ano os técnicos da Secretaria de Meio Ambiente (Semam) da Prefeitura de João Pessoa trataram as árvores para que uma grande parte delas pudesse florescer praticamente no mesmo período, promovendo um momento raro de beleza.

A Semam tem cadastrados aproximadamente 1.400 ipês amarelos, localizados em áreas públicas como praças, parques urbanos, calçadas, jardins públicos e privados, canteiros centrais de ruas e avenidas e áreas verdes. Entre a Avenida Beira Rio e o Parque Solon de Luceba, são 90 ipês amarelos.

Este ano os técnicos da Semam fizeram um manejo especial junto aos ipês amarelos. Foram feitas podas de assepsia menos agressivas, retirando as ervas de passarinho, que são ervas que se alimentam dos nutrientes das árvores, deixando-as mais frágeis. Também foi feito um tratamento contra cupins e formigas.

O diretor de Controle Ambiental da Semam, engenheiro agrônomo Anderson Fontes, destacou que a floração deve durar entre dez e 20 dias. “Os ipês amarelos são considerados uma das árvores mais emblemáticas do Brasil. A floração é sempre exuberante e para nós, que cuidamos do patrimônio ambiental de João Pessoa, é uma alegria imensa quando ocorre essa floração simultânea”, destacou.

O ipê amarelo tem origem nas florestas tropicais e savanas da América do Sul, principalmente no território brasileiro. Pertence ao gênero Handroanthus, anteriormente classificado como Tabebuia. As flores são de um colorido vibrante, formando verdadeiros “tapetes” quando caem, ao redor das raízes. As árvores são nativas de biomas como Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, adaptando-se a diferentes condições climáticas e de solo. Os ipês possuem grande importância ecológica, servindo de alimento para abelhas e outros polinizadores. É uma árvore símbolo da diversidade da flora brasileira.