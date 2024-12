Saiba os fatos em destaque neste começo de semana pelo Brasil

Exército tenta se descolar de Braga Netto depois de prisão, Lula fala sobre internação, Tarcísio diz que disputará reeleição e outras notícias para começar esta segunda-feira (16).

DEMOCRACIA

Exército tenta se descolar de Braga Netto no ápice de enquadramento civil. General é primeiro quatro estrelas preso em processo no Judiciário; ele havia queimado pontes com oficialato.

GOVERNO LULA

Lula se emociona ao falar de internação: ‘Nunca penso que vou morrer, mas tenho medo’. Petista recebeu alta neste domingo.

CONGRESSO

Planalto fez pagamento a jato de emendas para aplacar ceticismo do Congresso e aprovar pacote. Parlamentares condicionam votação do plano de cortes de Fernando Haddad à liberação dos recursos.

POLÍTICA

Tarcísio diz que disputará a reeleição ao governo de São Paulo em 2026. Governador afirma que vai trabalhar o máximo para ajudar a centro-direita no pleito presidencial.

STF

Dino cita Rubens Paiva e defende que Lei da Anistia da ditadura não vale para ocultação de cadáver. Posição está em decisão de caso no STF; se acolhida pelo plenário, marcará novo entendimento sobre o tema.

ISRAEL

Israel aprova expansão de assentamentos nas Colinas de Golã, território sírio. Medida vem dias depois de Forças Armadas ocuparem novo território do país vizinho após queda de Assad.

COREIA DO SUL

Primeiro-ministro da Coreia do Sul tenta tranquilizar aliados e mercado após impeachment de presidente. Han Duck-soo, que assumiu funções presidenciais após afastamento de Yoon pelo Parlamento, conversou com Biden.

INFRAESTRUTURA

Odebrecht e Andrade Gutierrez planejam retomar expansão dez anos após Lava Jato. Grupos, que encolheram ao venderem ativos, agora planejam diversificação e cogitam volta a concessões.

RICARDO NUNES

Nunes diz que ‘Largo da Batata Ruffles’ foi um erro e que não sabia do projeto. Prefeitura recuou na sexta (13) de parceria anunciada dias antes por multinacional para o espaço na zona oeste de SP.

IMÓVEIS

Mansões vazias motivam disputa que pode liberar condomínios nos Jardins. Tombamento vigente há 38 anos no bairro pode ser revisto em votação prevista para esta segunda-feira (16).

DIVERSIDADE

Bancos e companhias de tecnologia estão entre as empresas mais diversas de estudo FGV/Folha de S.Paulo. Levantamento aponta 20 destaques; foram consideradas aquelas de capital aberto que declaram dados à CVM.

CULTURA

Masp fecha o ano com histórias e contradições da comunidade LGBTQIA+. Exposição com obras de artistas ‘queer’ repensa a evolução da arte com críticas à religião e à hipersexualização dos corpos.

CULTURA

Justiça manda streaming suspender música de Adele por suposto plágio. OUTRO LADO: Gravadora da artista não comenta o caso de Toninho Geraes e do hit ‘Mulheres’, em que cabe recurso.

