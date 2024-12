Lauremília Lucena é aplaudida durante solenidade de diplomação

A primeira-dama do município de João Pessoa, Lauremília Lucena esteve presente na sessão solene de diplomação dos eleitos em 2025, realizada nesta segunda-feira (16). Entre os eleitos, o esposo, Cícero Lucena (PP), que foi reeleito juntamente com o vice, Leo Bezerra (PSB).

Ao ser citada pelo prefeito Cícero Lucena, do qual recebeu homenagens e para quem ele dedicou a diplomação, Lauremília Lucena foi bastante aplaudida de pé pelos presentes. É que Lauremília Lucena, acabou sendo presa durante o processo eleitoral pela Polícia Federal por meio das investigações da Operação Território Livre.

A primeira -dama foi acusada de participar de um esquema de aliciamento violento de eleitores e de uma organização criminosa nas eleições municipais, um fato que foi levado na lembrança do prefeito Cícero Lucena, que chorou ao discursar falando sobre o processo eleitoral, que culminou com a sua vitória e da própria mulher, que foi liberada pela Justiça Eleitoral e do cumprimento do uso de tornozeleira eletrônica e outras medidas cautelares..

Lauremília se levantou e fez uma breve reverência agradecendo ao público que a aplaudiu e o prefeito Cícero Lucena ratificou o agradecimento no discurso sobre o reconhecimento do povo. “ Agradecendo a Deus, a minha família e em particular a Lauremília .. eu peço permissão a cada um, a cada uma de vocês para oferecer essa vitória a Lauremília”, destacou