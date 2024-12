Saiba o que foi destaque nesta 5ª feira no noticiário do ParaibaOnline

Veja os assuntos mais acessados pelos internautas do ParaibaOnline nesta quinta-feira.

Aproveite e compartilhe informação com procedência.

Estreia de podcast: Médica geriatra traz dicas de cuidados na terceira idade

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/12/12/estreia-de-podcast-medica-geriatra-traz-dicas-de-cuidados-na-terceira-idade/

Feminicídio seguido de suicídio é registrado em Massaranduba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/feminicidio-seguido-de-suicidio-e-registrado-em-massaranduba/

Reforma tributária: Senado aprova o texto-base

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/12/12/reforma-tributaria-senado-aprova-o-texto-base/

Farinhas, massas e fórmulas especiais terão tributo zerado

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/12/12/farinhas-massas-e-formulas-especiais-terao-tributo-zerado/

Rodrigo Paiva é nomeado superintendente da CGU na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/12/12/rodrigo-paiva-e-nomeado-superintendente-da-cgu-na-paraiba/

Banco Central aprova pagamento de boletos através de Pix

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/12/12/banco-central-aprova-pagamento-de-boletos-atraves-de-pix/

Ministro proíbe acesso aos prontuários de mulheres que fizeram aborto

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/ministro-proibe-acesso-aos-prontuarios-de-mulheres-que-fizeram-aborto/

Homem é executado a tiros em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/homem-e-executado-a-tiros-em-joao-pessoa/

Censo 2022: Internet chega à grande maioria da população brasileira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/censo-2022-internet-chega-a-grande-maioria-da-populacao-brasileira/

Câmara dos Deputados aprova castração química para pedófilos

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/camara-dos-deputados-aprova-castracao-quimica-para-pedofilos/

Economista Johnatan Brito analisa impactos financeiros do 13º salário

https://paraibaonline.com.br/economia/2024/12/12/economista-johnatan-brito-analisa-impactos-financeiros-do-13o-salario/

Casal é encontrado morto a tiros em Massaranduba; Polícia investiga o caso

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/casal-e-encontrado-morto-a-tiros-em-massaranduba-policia-investiga-o-caso/

Vereadores de Campina Grande são convocados para sessão extraordinária

https://paraibaonline.com.br/politica/2024/12/12/vereadores-de-campina-grande-sao-convocados-para-sessao-extraordina

Máquinas de lavar roupa ´invadem´ casas do Brasil, aponta Censo

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/maquinas-de-lavar-roupa-invadem-casas-do-brasil-aponta-censo/

Confira a grande variação no preço do azeite em João Pessoa

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/12/12/confira-a-grande-variacao-no-preco-do-azeite-em-joao-pessoa/

Veja as prováveis datas de pagamento do PIS/Pasep no próximo ano

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/veja-as-provaveis-datas-de-pagamento-do-pis-pasep-no-proximo-ano/

Festas de fim de ano: saiba como solicitar ligação provisória de energia em barracas

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/12/12/festas-de-fim-de-ano-saiba-como-solicitar-ligacao-provisoria-de-energia-em-barracas/

Publicado calendário de pagamento do IPVA 2025 na Paraíba; confira

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/12/12/publicado-calendario-de-pagamento-do-ipva-2025-na-paraiba-confira/

Operação combate distribuição e venda ilegal de cigarros no RN e na PB

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/operacao-combate-distribuicao-e-venda-ilegal-de-cigarros-no-rn-e-na-pb/

Posse no TCU. Vital Filho: “É um momento histórico de minha vida!”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/posse-no-tcu-vital-filho-e-um-momento-historico-de-minha-vida/

Médico de Lula informa que procedimento na cabeça “foi um sucesso”

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/medico-de-lula-informa-que-procedimento-na-cabeca-foi-um-sucesso/

Podcast: consultora de beleza ressalta a importância do protetor solar

https://paraibaonline.com.br/saude-e-bem-estar/2024/12/12/podcast-consultora-de-beleza-ressalta-a-importancia-do-protetor-solar/

Sai pesquisa sobre as intenções de voto para presidente; veja os dados

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/sai-pesquisa-sobre-as-intencoes-de-voto-para-presidente-veja-os-dados/

Operação Potiguara combate ameaças a comunidade indígena na Paraíba

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/operacao-potiguara-combate-ameacas-a-comunidade-indigena-na-paraiba/

Operação Nicolino 3: PF cumpre mandado em Campina Grande

https://paraibaonline.com.br/policial/2024/12/12/operacao-nicolino-3-pf-cumpre-mandado-em-campina-grande/

Cria da casa, atacante retorna ao Campinense mirando título estadual

https://paraibaonline.com.br/esportes/noticias/cria-da-casa-atacante-retorna-ao-campinense-mirando-titulo-estadual/

Leia também:

Confira o que foi destaque na quarta-feira no ParaibaOnline

https://paraibaonline.com.br/paraiba/2024/12/12/confira-o-que-foi-destaque-na-quarta-feira-no-paraibaonline-3/

Veja o resumo dos fatos de repercussão nacional nesta quinta-feira

https://paraibaonline.com.br/brasil/2024/12/12/veja-o-resumo-dos-fatos-de-repercussao-nacional-nesta-quinta-feira/