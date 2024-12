Feminicídio seguido de suicídio é registrado em Massaranduba

Um feminicídio seguido de suicídio foi registrado nesta quinta-feira (12) em Massaranduba, no Agreste da Paraíba.

De acordo com a Polícia Civil, Israel Custódio, de 33 anos, matou a companheira, Dayane Pereira, de 22 anos, com um tiro na cabeça antes de tirar a própria vida. O crime ocorreu em uma casa no Centro da cidade.

Inicialmente, a polícia acreditou que se tratava de uma execução, já que a arma do crime não foi encontrada no local.

No entanto, o irmão de Israel revelou que, ao chegar à cena, pegou uma arma, que foi entregue à polícia posteriormente.

*com informações da TV Cabo Branco.