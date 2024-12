Estreia de podcast: Médica geriatra traz dicas de cuidados na terceira idade

No quadro Vida Plena, estreado no programa Conexão Caturité, a médica geriatra Ana Luiza Figueroa destacou a importância dos cuidados com a saúde na terceira idade.

Com o envelhecimento acelerado da população brasileira, ela reforçou a necessidade de um acompanhamento especializado com um médico geriatra, capaz de promover saúde e qualidade de vida através de uma avaliação ampla e individualizada. Ana Luiza enfatizou que a velhice não precisa ser sinônimo de doenças ou limitações e que é possível alcançar bem-estar em qualquer fase da vida.

O quadro Vida Plena trará semanalmente informações e dicas sobre saúde e bem-estar para idosos.