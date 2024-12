Um casal foi encontrado morto na manhã desta quinta-feira (12), na Rua Pedro Agra da Cunha, em Massaranduba, Agreste paraibano. As vítimas, que apresentavam marcas de disparos de arma de fogo, foram localizadas por familiares.

Equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar e da Perícia estiveram no local para os primeiros levantamentos. Segundo informações preliminares, não havia arma nas proximidades, apenas projéteis.

A Polícia Civil iniciou as investigações e segue em diligências para apurar as circunstâncias do crime. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou a motivação do caso.