Homem é executado a tiros em João Pessoa

José Alex Trindade de Brito, de 27 anos, foi executado a tiros no início da noite desta quinta-feira (12) no bairro de Gramame, em João Pessoa.

Natural de Itambé, Pernambuco, ele trabalhava como pedreiro em uma obra da localidade e morava no alojamento montado no canteiro de obras.

De acordo com a Polícia Civil, José Alex estava conversando com colegas de trabalho quando um carro branco parou e um homem armado desceu, ordenando que todos se dispersassem antes de disparar várias vezes contra a vítima, que morreu no local.

As investigações indicam que José Alex já havia sido preso por homicídio, mas estava em liberdade. O delegado Paulo Josafá afirmou que não descartou nenhuma possibilidade e considerou a possibilidade de vingança, relacionada aos crimes anteriores.

*com informações da TV Cabo Branco