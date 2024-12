Veja o resumo dos fatos de repercussão nacional nesta quinta-feira

BC leva Selic a 12,25% em último Copom com Campos Neto, Lula passa por outro procedimento médico, Câmara permite regularização de armas ilegais e outras notícias para começar esta quinta-feira (12).

BANCO CENTRAL

BC faz choque de juros, eleva Selic a 12,25% ao ano e prevê mais dois aumentos de 1 ponto. Alta na despedida de Campos Neto é mais intensa do que a expectativa majoritária do mercado, que projetava ajuste de 0,75 ponto.

LULA

Lula vai passar por novo procedimento cirúrgico para bloquear fluxo de sangue no cérebro. Expectativa é que, com isso, novos sangramentos não voltem a se repetir.

MERCADO

Queda do dólar e alta da Bolsa refletem aposta de que Lula não disputará em 2026. Banqueiros e gestores afirmam que saúde do presidente virou fator importante para investimentos e cumprimento do pacote fiscal.

CONGRESSO NACIONAL

Governo Lula precisa executar R$ 1 bi por dia para quitar emendas com Congresso. Ceticismo de parlamentares quanto à viabilidade dos pagamentos alimenta indisposição com agenda do Executivo.

VIOLÊNCIA

Câmara altera Estatuto do Desarmamento e permite regularização de armas ilegais. Proposta integra pacote de projetos de segurança pública patrocinado por bancada da bala; texto vai ao Senado.

VIOLÊNCIA

Lewandowski manda para Casa Civil proposta de decreto para regular uso da força policial. Texto permite que o Ministério da Justiça estabeleça diretrizes sobre abordagens, revistas e uso de armas letais e não letais.

COTIDIANO

Câmara aprova PL que criminaliza violação e troca de bagagens para tráfico de drogas. Proposta foi apresentada em 2023 na esteira de prisão de brasileiras na Alemanha; texto vai ao Senado.

ABORTO

STF proíbe Cremesp de requisitar prontuários de pacientes que fizeram aborto legal. Alexandre de Moraes diz que medida foi necessária devido novas solicitações do conselho.

ORIENTE MÉDIO

Rebeldes queimam o túmulo do pai de Assad na Síria. Líder afirma que não irá incluir torturadores na anistia aos militares da ditadura.

MERCADO

Governo de Tóquio anuncia semana de quatro dias de trabalho para incentivar casais a terem filhos. Medida vale para funcionários públicos e tem o objetivo de frear queda de nascimentos no país.

JUSTIÇA

Justiça condena médico a pagar R$ 550 mil a universidade por fraude em cota racial em AL. Ex-estudante, que se autodeclarou pardo, sempre se reconheceu como tal, afirma defesa.

PERNAMBUCO

Armas de gel deixam mais de 60 pessoas com ferimentos nos olhos em PE. Principal emergência de oftalmologia do Recife atende pacientes com arranhões na córnea, inflamações e sangramentos.

LIVROS

Edgard Telles Ribeiro é eleito para cadeira que foi de Antonio Cicero na ABL. Romancista e diplomata foi eleito com 28 votos depois de perder disputa pela cadeira nove em março deste ano.

