A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco-PB) deflagrou, nesta quinta-feira (12), a Operação Potiguara, com o objetivo de desarticular uma organização criminosa acusada de tráfico de drogas e ameaças contra moradores no entorno da terra indígena Tramataia, no município de Marcação, na Paraíba.

Três mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços residenciais no município, com a finalidade de provas reunidas que possam responsabilizar os suspeitos.

Os envolvidos poderão responder por crimes como tráfico de drogas, organização criminosa e ameaça.

A operação conta com a participação de diversas forças de segurança, incluindo Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, além de órgãos estaduais e federais.