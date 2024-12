As Forças de Segurança no estado do Rio Grande do Norte (Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Deicor/Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda Municipal de Natal), deflagraram nesta quinta-feira (12), a 2ª Fase da Operação Retomada I, que visa coibir e reprimir a distribuição e venda ilegal de cigarros contrabandeados/falsificados na região metropolitana de Natal/RN.

Foram cumpridos 14 mandados judiciais de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal/RN em residências e depósitos de propriedade de operadores e distribuidores do produto ilegal na Grande Natal e, mais três mandados de busca e apreensão em João Pessoa/PB, onde as organizações criminosas também atuam.

Com apoio da Fiscalização Urbanística da SEMSUR e da Fiscalização de Trânsito da STTU – Prefeitura Municipal do Natal, foram igualmente realizadas ações contra cigarreiras clandestinas instaladas no bairro do Alecrim, na capital potiguar.

Como resultado das buscas, foram apreendidas caixas de cigarros, além de veículos, celulares, computadores, notebooks, documentos contábeis e agendas.

Os cigarros serão destruídos após o regular procedimento fiscal e os demais bens apreendidos serão analisados para prosseguimento das investigações.