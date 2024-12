No quadro “De Bem com o Espelho” do programa Conexão Caturité, a consultora de beleza Isanna Menezes ressaltou a importância do protetor solar como um item indispensável para todos os tipos de pele, independentemente da estação do ano.

Segundo Isanna, a proteção solar deve ser utilizada diariamente, mesmo em dias nublados ou em ambientes internos, como no uso de telas de celular e computador, que também emitem radiação.

Ela explicou que a escolha do fator de proteção solar deve ser de acordo com o tom de pele, com aqueles que têm a pele mais clara precisando de um fator maior.

Isanna também enfatizou que, mesmo quem usa maquiagem com proteção solar, deve aplicar o protetor separadamente, caso a maquiagem não tenha um fator de proteção adequado.

A consultora ainda fez um alerta: a proteção solar deve ser mantida até a noite, já que a exposição à luz artificial continua afetando a pele.

Por fim, ela incentivou os ouvintes a encontrar um protetor solar que se encaixe em suas necessidades e orçamentos, destacando que a proteção é essencial para evitar manchas, queimaduras e envelhecimento precoce da pele.

Ouça o podcast completo aqui.